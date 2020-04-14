استأنف ميشيل بارنيه ممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل نشاطه بعد حوالي 4 أسابيع من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر بارنيه صورة فوتوغرافية له مع فريق عمله في مكتبه ببروكسل على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وقال إنه استعد لعقد جلسة محادثات مع نظيره البريطاني ديفيد فورست غدا الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن المقرر أن يناقش الجانبان خلال محادثات الغد الجدول الزمني للمفاوضات بشأن الاتفاق التجاري المنتظر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكانت المفاوضات قد تجمدت نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

يذكر أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه في وقت سابق من العام الحالي، لن تشهد تغييرا كبيرا خلال الفترة الانتقالية حتى نهاية العام الحالي. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بنهاية العام ستواجه العلاقات التجارية بين الجانبين لمخاطر كبيرة نتيجة فرض الرسوم الجمركية وعمليات فحص السلع على الحدود وغير ذلك من الحواجز التجارية.

وكان اتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني "دي.آي.إتش.كيه" قد جدد الدعوة إلى تمديد الفترة الانتقالية وهو ما ترفضه لندن بشدة.

وبحسب مسح أجراه الاتحاد فإن 58% من الشركات الألمانية تخشى من تدهور العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا خلال العام الحالي. وقد تتضرر الشركات من خروج غير مخطط لبريطانيا من الاتحاد إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.