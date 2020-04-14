خرج متظاهرون محتجون ضد تشريع يقيد الإجهاض في بولندا في شوارع العاصمة وارسوK اليوم الثلاثاء، لكنهم شاركوا وهم بداخل سياراتهم وليس سيرا على الأقدام، تماشيا مع تدابير الإبعاد الاجتماعي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفي وارسو، قام المتظاهرون بإطلاق أبواق سياراتهم وأغلقوا جزئيا أحد التقاطعات الرئيسية في وسط المدينة في منتصف النهار، وعلقوا ملصقات الاحتجاج على نوافذ سياراتهم.

كما شجع المنظمون المتظاهرين على حمل الملصقات أثناء وقوفهم في الطوابير أمام محلات البقالة المسموح لها بالعمل ووضعها على شرفات منازلهم.

يُذكر أن الإجهاض يعد قانونيا حاليا في بولندا فقط في ثلاث حالات: عندما يشكل الحمل تهديدا على حياة الأم أو صحتها؛ وعندما يكون نتيجة فعل محظور مثل الاغتصاب أو سفاح المحارم؛ وفي حالة وجود عيب خلقي خطير أو أن يكون الجنين مصاب بمرض عضال .

وسوف يناقش مجلس النواب غدا الأربعاء مشروع قانون من شأنه إلغاء الخيار الثالث، الذي كان مسؤولا عن الغالبية العظمى من عمليات الإجهاض القانونية في البلاد في السنوات الأخيرة.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة أنه في عام 2018، من بين ما يقرب من 1100 حالة إجهاض أجريت في المستشفيات البولندية، تم إجراء 1050 حالة إجهاض بسبب عيب خطير أو مرض عضال للجنين.

وسوف تتم مناقشة مشروع قانون آخر في الجلسة البرلمانية القادمة سوف يحظر بشكل فعال التربية الجنسية من المدارس.

وقد نوقشت هذه المبادرات التشريعية في فترة الولاية البرلمانية السابقة السابقة، ولكن لم يتم تبنيها من جانب النواب.