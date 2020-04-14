وزير الرياضة يؤكد دعم أندية الدرجتين الثانية والثالثة لمواجهة أزمة كورونا

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شدد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على سعيه الدائم لدعم أندية الدرجتين الثانية والثالثة في الدوري، في ظل الأزمة التي تعاني منها الأندية، بعد توقف النشاط؛ بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال صبحي في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «شعبي إف إم»: «نسعى دائمًا إلى دعم أندية الدرجة الثانية والثالثة المتضررة من أزمة توقف النشاط».

وأضاف وزير الشباب والرياضة: «اجتمعت مع مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين للمساهمة في دعم الأندية و اللاعبين الأكثر إحتياجًا».

وتابع: «راض تماما عن المساهمة المجتمعية للرياضيين في ظل أزمة كورونا، وأطالب الرياضيين أصحاب القدرة على تحمل الأزمة الاقتصادية بدعم الرياضيين الأكثر احتياجًا».

وأتم صبحي: «أدرس مع عمرو الجنايني فكرة إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك أو مباراة للمنتخب لن تقام ولكن يتم بيع تذاكرها و يذهب إيرادها لصندوق تحيا مصر لمواجهة أزمة كورونا».