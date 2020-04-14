غرفة ليبيا التجارية تطالب مصر باستثنائها من قرار منع تصدير البقوليات والمنظفات

طالبت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، وزراة الصناعة والتجارة باستثناء ليبيا من قرارات وزارة الصناعة والتجارة من قرارت منع تصدير البقوليات والمنظفات والمطهرات الصناعية، وفقا لتصريحات ابراهيم الجراري رئيس الغرفة.

وقال الجراري لـ"الشروق" إنه نظرًا للظروف الراهنة ونقص مواد التنظيف قام بمخاطبة وزارة التجارة المصرية لاستثناء ليبيا من القرارات الخاصة بمنع تصدير تلك المواد خارج مصر ومن بينها البقوليات ومواد الكحول، الصابون، الكلور، مناديل الورق الجاهزة والخام، وستعمل الغرفة على تذليل كافة الصعوبات أمام تجار البلدين وتفعيل الحركة التجارية في ميناء طبرق وبنغازي البحريين.

وأوضح أن فتح حركة التبادل التجاري بين ميناء دمياط البحري ومينائي طبرق وبنغازي خطوة ستسهم في تذليل كافة الصعاب أمام تجار البلدين، وأن السفينة التي رست الأسبوع الماضية والتي كانت محملة بمواد غذائية استغرقت رحلتها بين مينائي دمياط وطبرق أقل من يومين وبعد التنسيق بين الجهات الجمركية والأمنية والمجلس التسييري طبرق.

ولم تمكث الشحنة في الميناء سوى يومين اثنين بعد أخذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تمت عملية التفريغ والشحن بدون لقاء مباشر بين عمال السفينة وعمال ورجال الميناء من الأجهزة المختلفة وبحضور مسؤولين صحيين للإشراف على عمليات الرش والتعقيم، في حين أن الخط التجاري الذي يربط الموانئ الدولية بموانئ غرب ليبيا تستغرق شحنة مماثلة فترة وصولها إلى الموانئ الليبية أكثر من ثلاثين يوما.