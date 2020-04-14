برلمانية روسية: التحقيق في أسباب ظهور كورونا يتعين أن يتم تحت رعاية الأمم المتحدة

أعلنت عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، يلينا بانينا، أن التحقيق في أسباب ظهور فيروس كورونا المستجد ودور الصين ومنظمة الصحة العالمية يتعين أن يكون موضوعيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت بانينا في تصريح لوكالة أنباء"سبوتنيك"، تعليقا على مبادرة لجنة مجلس الشيوخ الأميركي بشأن التحقيق بسبب انتشار "كوفيد-19": "يتعين أن يكون هذا الموضوع مجالا للتحقيق بالفعل، ولكن يجب إجراء تحقيق موضوعي ونزيه، وفي أفضل الأحوال تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضافت أن المهمة الرئيسية للجنة الشيوخ الأميركي ستكون على الأرجح اتهام جُناة من جانب واحد، لافتة إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية مناسبة بمشاركة العلماء والمتخصصين وممثلين لهيئات التحقيق.

وشددت على أنه لا ينبغي أن يصب التحقيق في مصلحة أي دولة معينة من أجل تجنب التحيز والاستنتاجات المسيسة.

يُذكر أن رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية السناتور رون جونسون قد أعلن أن اللجنة ستبدأ تحقيقا واسع النطاق في أسباب ظهور وانتشار فيروس "كورونا" المستجد ودور الصين ومنظمة الصحة العالمية في هذه العملية.