الصحف اللبنانية: سقوط المقترح الحكومي بالاقتطاع من الودائع المصرفية

أكدت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن الاقتراح الذي سُرب حول توجه الحكومة إلى الاقتطاع من ودائع اللبنانيين في البنوك تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يشهدها لبنان، قد سقط بصورة كلية، في ضوء موجة الرفض الواسعة على المستويين الشعبي والسياسي.

وأوضحت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن مقترح الـ "هير كات" من الودائع والمدخرات في البنوك، خلق اعتراضات قوية على نحو أن الحكومة التي أعدت تصورا له، لم تجرؤ على تبنيه، لاسيما بعدما تبين أنه قد يدفع بالبلاد إلى ثورة اجتماعية وفوضى عارمة تتجاوز كل الحدود.

وأشارت الصحف إلى جانب الاعتراض الحاد على الهير كات من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقوى السياسية الرئيسية وفي صدارتها زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فقد برز موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي صدر عنه موقف يؤكد أنه ليس في وارد القبول بمسألة الهير كات وأن هذا الطرح مرفوض بصورة قاطعة.

واعتبرت الصحف أن الحكومة اللبنانية تواجه حاليا وضعا داخليا شديد الهشاشة والاهتزاز عقب "غسل معظم القوى السياسية يديها من تبعة خطة الاقتطاع من الودائع" حيث بدت معالم إنعاش تحالف ثلاثي للمعارضة يضم الحريري وجعجع وجنبلاط، في ضوء أن الفترة المقبلة من عمر البلاد تُملي إعادة إبراز وجود معارضة متماسكة.

وأضافت أن أي رهان على مساعدات خارجية أو دعم خارجي للبنان، لن يكون مجديا ما لم تقم معارضة برفع الصوت الذي يحدث توازنا سياسيا ويجعل الخارج يقدم الدعم حتى لا تصبح صورة "السلطة الأحادية اللون" تختصر الوضع اللبناني أمام المجتمع الدولي.