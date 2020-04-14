رئيس الوزراء الباكستاني يعلن تمديد الإغلاق في البلاد أسبوعين آخرين للحد من انتشار كورونا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تمديد الإغلاق الجاري في البلاد أسبوعين آخرين، وذلك حتى 30 من أبريل الجاري، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) عن عمران خان - لدى ترؤسه اجتماع مجلس وزرائه اليوم - قوله إن قرار تمديد الإغلاق تم اتخاذه بالإجماع والتشاور مع حكومات أقاليم البلاد، مضيفا أنه تم اتخاذ القرار أيضا بفتح صناعة البناء نظرا للمشاكل والبطالة التي يواجهها العمال بالأجرة اليومية والأعمال التجارية الصغيرة بسبب الإغلاق.

وأوضحت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام فردوس عاشق في إيجازها للصحفيين عقب الاجتماع أن عمران أشار إلى أن الحكومة ستطرح قانونا خلال اليومين للسيطرة على التضخم وتهريب المواد الغذائية، منبها إلى أنه بموجب القانون سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد العناصر المتورطة في تهريب واكتناز السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية.

وقالت إن خان أكد مجددا العزم لتكثيف الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وكذلك اتخاذ الخطوات لحماية الشعب من المجاعة والفقر والبطالة في أعقاب الإغلاق الجاري في البلاد، وأن رئيس الوزراء أصدر توجيهاته للسيطرة على التضخم وضمان إمداد السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية في البلاد، وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضا التسهيلات لقطاع البناء.