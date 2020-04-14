طلب من «نيقوديموس» لاتحاد الكرة قبل العودة لاستئناف المسابقات في مصر

كشف حازم خيرت، مدير الكرة بنادي وادي دجلة عن طلب نيقوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول قبل استئناف الموسم الحالي أو انطلاق الموسم المقبل مباشرةً بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال خيرت خيرت في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورت 2" :"مدرب الفريق طلب منا مراسلة اتحاد الكرة، لطلب 6 أسابيع من أجل تجهيز اللاعبين للعودة للمباريات".

وأضاف :"الأجهزة الفنية بجميع الأندية، ستحتاج إلى 6 أسابيع لتأهيل اللاعبين لاستعادة لياقتهم واستكمال النشاط الرياضي، بعد فترة توقف الطويلة عن خوض المباريات أو حتى التدريبات".

واختتم حازم خيرت تصريحاته قائلًا :"أطالب بتكوين رابطة للأندية، ويكون رئيسها من خارج أندية الدوري، وتعمل على بحث ومناقشة إلغاء أو استكمال المسابقات المحلية هذا الموسم".