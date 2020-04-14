ميلانيا ترامب تبحث هاتفيا مع قرينة الرئيس الألماني سبل مكافحة «كورونا»

بحثت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي هاتفيا مع إلكي بودينبندير زوجة الرئيس الألماني اليوم الثلاثاء سبل مواجهة وباء "كورونا".

وذكر بيان للبيت الأبيض أن سيدة أمريكا الأولى بحثت خلال الاتصال أحدث الجهود من قبل الدولتين في محاربة الفيروس والمعلومات المغلوطة المرتبطة بالوباء .. مشيرًا إلى أن السيدتين أعربتا عن التزامهما بتشجيع الأمريكيين والألمان على توخي كل الحرص والحذر لاحتواء الوباء.

وأبلغت ميلانيا، زوجة الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير، بأن الولايات المتحدة ستقف مع ألمانيا ومع سائر دول أوربا في مواجهة الوباء.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 600 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ـ 19 " ونحو 25 ألف حالة وفاة، بينما سجلت ألمانيا أكثر من 131 ألفا من المصابين وأكثر من 3 آلاف حالة وفاة.