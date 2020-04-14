تقرير: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى في البحر

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أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ قصيرة المدى مضادة للسفن في بحر الشرق، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية.