 تقرير: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى في البحر - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أبريل 2020 9:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تقرير: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى في البحر

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 9:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 9:17 ص

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ قصيرة المدى مضادة للسفن في بحر الشرق، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك