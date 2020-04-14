 «شباب ورياضة» مطروح: الدفع بمتطوعين لدعم العمالة غير المنتظمة - بوابة الشروق
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«شباب ورياضة» مطروح: الدفع بمتطوعين لدعم العمالة غير المنتظمة

أحمد سباق
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 6:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 6:18 م

قال خالد عبد الكريم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، إنه تم الدفع بـ10 فرق متطوعين من الشباب والفتيات أعضاء أندية التطوع، وأندية الفتاة والمرأة، وأعضاء البرلمان بالمديرية، لمساعدة مستحقي منحة الدولة 500 للعمالة غير المنتظمة، من خلال 30 منفذ صرف موزعة على جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ولصقت الفرق المكونة من 50 شبابا، نشرات توعية خاصة بمواجهة فيروس كورونا، وشاركت في أعمال تطهير وتعقيم أماكن الانتظار والصرف، ووضع كراسي وعمل مسافات بينية بينهم لا تقل عن متر بين كل مواطن وأخر.

كانت محافظة مطروح بدأت، أمس الاثنين، في صرف منحة الدولة لـ6540 عاملا من العمالة غير المنتظمة، من خلال منافذ صرف في مكاتب البريد الرئيسية والفرعية والبنك الزراعي ومدرسة طه ساطور وفي 7 قرى تابعة لمدن العلمين والضبعة ومرسى مطروح.


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