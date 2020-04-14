الجونة يشكر جهازه الفني والطبي والإداري بعد تخفيض الرواتب

أصدر نادي الجونة بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، وجّه فيه الشكر للجهاز الفني والطبي والإداري وكذلك مدير النادي والمدير المالي بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب خلال فترة توقف نشاط كرة القدم.

وجاء في نص البيان :"يثمن نادي الجونة الاستجابة الفورية من أعضاء الجهاز الإداري والفني والطبي للفريق الأول، ومدير النادي والمدير المالي، لتخفيض الرواتب الشهرية".

وأضاف البيان :"يتوجه نادي الجونة بالشكر لهم جميعًا، بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب بنسب متفاوتة طوال فترة توقف نشاط كرة القدم ولحين استئناف المسابقات المحلية، وهو ما يأمله مسؤولو نادي الجونة في القريب العاجل عند استقرار الأوضاع والتأكد من سلامة الجميع".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقتٍ سابق استمرار تعليق كافة الأنشطة حتى نهاية شهر إبريل الجاري، كإجراء احترازي ووقائي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).