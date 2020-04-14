وسط تفشي جائحة كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، يشكو سائقو النقل العام والعاملين بالمطاعم تعنت الشركات معهم.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن العمل وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة يفرض خسائر فادحة على أولئك الذين يعملون في محال البقالة والنقل وخدمة الطعام والصرف الصحي؛ حيث إنهم معرضون لخطر حمل الفيروس لأنفسهم وأسرهم.

تقدّم ما يقرب من 16 مليون أمريكي، طلبات للحصول على إعانات، وذلك عقب عمليات التسريح الفوري من العمل بسبب قرارات الإغلاق والحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما تسبب في أزمة اقتصادية لملايين الأمريكيين.

وضغطت بعض المطاعم على إدراج الإجازات المرضية المدفوعة الأجر للعديد من عمالها لتخفيف انتشار الفيروس، حيث لم يحصل حوالي 517 ألفا منهم على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

يقول جيل روجرز، صراف ومشغل كشك يبلغ من العمر 60 عامًا، وهو أحد هؤلاء العمال: "منذ أسبوعين، كان علي أن أذهب إلى المستشفى لأنني استيقظت مريضا جدا، وأجريت اختبار فيروس كورونا، ثم اضطررت للعودة إلى المنزل للحجر الصحي".

وتابع روجرز: "وبالرغم من أنني اتصلت بالمستشفى في اليوم التالي وأخبروني أن اختباري سلبي ومن المفترض أن أرتدي قناعًا فقط، أخبرني المدير أنه لا يمكنني العمل حتى باستخدام القناع، ولم أحصل على أي إجازة مرضية مدفوعة الأجر أو مزايا التأمين الصحي ومنح بدل مخاطر إضافي".

وأضاف روجرز: "لا نريد أن نكون في مكان عمل نشعر فيه أنهم لا يدعموننا أو لا يمكنهم أن يدفعوا لنا إجازة مرضية أو يمنحونا تأمينًا صحيًا إذا حدث أي ظرف طارئ".

أما مات موناغان، سائق حافلات النقل العام، الذي يعمل منذ 24 عامًا في جزيرة ستاتن بنيويورك، التي باتت المركز الحالي للفيروس في الولايات المتحدة، يقول إن سائقي حافلات النقل العام لا يزالون يواصلون العمل في جداول منتظمة رغم أن نقابات سائقي الحافلات تعمل على تطوير جداول مخفضة مع المدينة لحماية السائقين والجمهور من التعرض للفيروس.

ويضيف: "أشعر بالقلق عندما يكون الناس في الحافلة، لدينا عائلات نعود إليها ولا نريد أن نحمل لها أي ضرر"، مردفا: "نمر بأوقات وظروف عصيبة، لكننا نقوم بمهمتنا على أي حال".

ويتابع: "أطهر ما أستطيع حتى أتجنب نقل الفيروس قدر الإمكان، وبخاصة بعدما نُقل العديد من مشغلي الحافلات إلى المستشفى حاليًا بسبب إصابتهم بالعدوى، آملا أن يتم تقليل جداول الحافلات حتى يتمكن المشغلون من قضاء بعض الوقت في المنزل".

وأشارت رنا، العاملة بإحدى شركات سيارات الأجرة، إلى أن الشيء الوحيد الذي عرضته الشركة للسائقين الذين لا يزالون على الطريق، هو منحهم شهرا من دفع تأمين السيارة عبر "أوبر".

وقالت: "نخاطر بحياتنا هنا، حتى يتمكنوا على الأقل من القيام بشيء ما لحمايتنا، ومنحنا نوعًا من الائتمان، وذلك فضلا عن أن الأرباح منخفضة جدًا".

وأضافت: "ليس هناك تقدير للسائقين الذين لا يزالون يقدمون خدمات لهذه الشركة، ولا يهتمون إذا كنت ستتعرض للخطر الشديد أم لا".

أما ويلي سوليس، عامل توصيل الطلبات بأحد الأسواق الكبرى في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، يقول إنه يعاني من نقص المناعة، لكنه لا يزال يعمل في ظل الظروف الحالية لأنه يحتاج إلى الدخل؛ حتى إنه لا يملك مطهر اليدين، إلى جانب أن الشركة لا تقدم أي نوع من الدعم للعاملين لديها خلال الوباء.

وتابع: "لقد تُركنا هنا لنعالج أنفسنا ومشاكلنا، فضلا عن أن العمل بات به الكثير من الضغوطات عما مضى، والأموال التي أكسبها ليست كافية للتعويض عن المخاطر التي أتحملها، ومستوى الدعم الذي يكاد يكون معدوما".

ويقول ويستبوينت، عامل صرف صحي لأكثر من 40 عامًا في ولاية جورجيا الأمريكية: "بالرغم من أنه يتم تصنيف جمع النفايات كواحدة من أخطر الوظائف في الولايات المتحدة، وقد أدى وباء الفيروس إلى زيادة الأمور سوءًا، إلا أنني مضطر لاستمرار العمل لظروفي المادية".

ويضيف: "مهنتي تعتمد على تلامس المواد الخطرة؛ لأننا نلتقط الصرف في المستشفيات ومحال البقالة، ونحن ذاهبون إلى منزل لا نعرف ما بداخل تلك النفايات، فضلا عن أننا لا نعرف ما إذا كان الأشخاص في هذه المنازل مصابون بالفيروس أم لا"، مردفا أن العمال لا يزالون ينتظرون أوامر لتلقي أقنعة الوجه لارتدائها خلال ساعات العمل.