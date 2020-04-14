نائب محافظ المنوفية: إصدار توجيهات بمنع أي تجمعات أو مظاهر للاحتفال خلال شم النسيم

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أصدر توجيهًا عامًا لكل الوحدات المحلية بمنع أي تجمعات أو مظاهر للاحتفال خلال يوم شم النسيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن المحافظ وجه بإغلاق كل المتنزهات العامة، فضلًا عن التكثيف المروري من المحليات؛ حفاظًا على عدم الاختلاط وعدم وجود تجمعات تضر بالصحة العامة.

وأشار إلى أن المحافظة تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بشكل يومي، والتزامها بالتطبيق خلال أيام صرف المعاشات للمواطنين، وصرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة أمس.

وذكر نائب محافظ المنوفية أن أهل المنوفية لديهم درجة كبيرة من الوعي، متابعًا: «نراهن على وعي الأهالي والتعاون لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حتى المرور من الأزمة».