اليونان: نقل نحو 1000 مهاجر من مخيمات إلى فنادق وسط تفشي كورونا

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم نقل نحو 1000 لاجئ من الفئات المعرضة للخطر من المخيمات المكتظة في الجزر اليونانية إلى فنادق فى البلاد مؤقتا بسبب المخاطر التي يمثلها فيروس كورونا المستجد.

وكتبت ايلفا يوهانسون عبر موقع تويتر أن المهاجرين سيتم نقلهم من المخيمات في ليسبوس وجزر أخرى إلى فنادق خاوية، وتقدمت يوهانسون بالشكر إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والحكومة اليونانية، والمفوضية الأوروبية على جهودها الرامية لتحقيق ذلك. كما أثنت على كرم الشعب اليوناني.

وأضافت يوهانسون في تغريدة لها عبر موقع تويتر: "قيم الاتحاد الأوروبي يتم تطبيقها عمليا، حتى في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وقال متحدث أوروبي إن بعض المهاجرين تم نقلهم إلى الفنادق الشاغرة في الجزر والبر الرئيسي اليوم الثلاثاء وسيلحق بهم الآخرون غدا الأربعاء.