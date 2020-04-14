أيسلندا تخفف بعض إجراءات مكافحة فيروس كورونا في مايو المقبل

أعلنت أيسلندا، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لتخفيف بعض الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في أوائل مايو المقبل، بما في ذلك إعادة فتح الجامعات والمدارس الثانوية.

وأبقت أيسلندا مدارس التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 عاما ودور رياض الأطفال مفتوحة، إلا أن السلطات أمرت المدارس بالتباعد بين التلاميذ بمسافة آمنة تبلغ مترين.

وقالت رئيسة الوزراء كاترين ياكوبسدوتير ووزيرة الصحة سفانديس سفافارسدوتير في مؤتمر صحفي إن المدارس ستستأنف عملها الطبيعي اعتبارا من الرابع من مايو، لكنها ستتبع قواعد التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر السماح بإعادة فتح الشركات التجارية الصغيرة، بما في ذلك صالونات التجميل ومصففي الشعر اعتبارا من الرابع من مايو، في حين ستبقى المطاعم والحانات وحمامات السباحة والصالات الرياضية مغلقة.

وتوفي حتى الآن ثمانية أشخاص في البلاد، بينهم سائح أسترالي، بسبب مرض كوفيد- 19 في الدولة التي سجلت حوالي 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.