الرئيس الإسرائيلي يمدد تفويض جانتس لتشكيل حكومة حتى مساء الأربعاء

(د ب ا)

وافق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء اليوم الاثنين على تمديد تكليف بيني جانتس لتشكيل الحكومة لمدة يومين - حتى الأربعاء عند منتصف الليل،بحسب صحيفة تايمز اوف اسرائيل ".

وساند رئيس حكومة تصريف الاعمال في اسرائيل

بنيامين نتنياهو هذا الطلب،

والفترة من مساء غد الثلاثاء حتى مساء بعد غدالأربعاء عطلة عيد الفصح الثانية ، مما يترك القليل من الوقت المتبقي للمفاوضات بين نتنياهو وجانتس مع افتراض أن الاثنين لا يعقدان مفاوضات خلال تلك الفترة.

كان نتنياهو قد صرح مساء اليوم الاثنين إن حزب الليكود اليميني يبذل "كل جهد" للتوصل إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب أزرق أبيض الوسطي الذي يتزعمه منافسه بيني جانتس بحلول منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وأوضح نتنياهو أنه إذا انتهى الموعد النهائي لتشكيل حكومة طوارئ ائتلافية بحلول منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش)، فستستمر الجهود لتشكيل الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية قبل أن يحل البرلمان الإسرائيلي نفسه.

وقد كلف الرئيس الإسرائيلي ، زعيم حزب أزرق أبيض بتشكيل حكومة ائتلافية عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في الثاني من آذار/مارس.