بريطانيا تسجل 778 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل 778 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى وصول إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 12107 حالات وفاة حتى الآن.