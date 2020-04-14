بريطانيا تسجل 778 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأكثر قراءة
أصغر مصابة بكورونا في مصر.. إصابة 4 حالات جديدة في كفر الشيخ منهم طفلة عمرها 9 سنوات
الشروق تنعى الزميلة الشابة غادة الشريف: صدمة للوسط الصحفي برحيل قلم متميز
التصريحات الكاملة لممثل منظمة الصحة العالمية عن وضع كورونا في مصر
ممثل الصحة العالمية: ندرس أسباب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل 778 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى وصول إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 12107 حالات وفاة حتى الآن.