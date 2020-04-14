ولاية الخرطوم تستعد لتطبيق الحظر الشامل بدءا من السبت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت استعدادات ولاية الخرطوم لتطبيق الحظر الشامل بدءا من السبت المقبل، ولمدة ثلاثة أسابيع، ضمن إجراءات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، للتصدي لفيروس كورونا.

وطمأن والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، مواطني الولاية بأن السلع الغذائية ستتوفر يوميا داخل الأحياء ولا يحتاج المواطن إلى تخزينها.

وقال عابدون، خلال اجتماع اللجنة الأمنية بالولاية اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع أعد مصفوفة من الترتيبات للتوفيق بين تطبيق الحظر وبين توفير احتياجات المواطن، وستدير هذه المصفوفة غرفة طوارئ عليا برئاسة والي الخرطوم، وغرف طوارئ مماثلة على مستوى المحليات.

وأقر الاجتماع قائمة بالاستثناءات من الحظر تشمل المصانع العاملة في المنتجات الغذائية وعربات التوزيع وعربات نقل الخضار واللحوم والدواجن والالبان والمخابز ومحطات الوقود.

ومن المقرر، أن يتم الاتفاق على ساعات أثناء اليوم يسمح فيها للمواطن بالخروج للتسوق داخل منطقته، على أن يشمل الاستثناء العاملين في الحقل الطبي والصيدلي والنظافة والمطافئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وستحصل البعثات الدبلوماسية على تصريح عبر وزارة الخارجية.

وأوضح عابدون أن الحظر سيشمل غلق الجسور، وسيكون التحرك قاصرا داخل كل منطقة.

وأشار إلى أن الحظر سيتم تقييمه كل 3 أيام، عبر غرفة الطوارئ العليا بالولاية لمعالجة أية مشكلات تطرأ أثناء التطبيق.