عودة الحياة لقرية الهياتم بعد ١٤ يوما من العزل الصحي

عادت الحياة تدريجيا إلى قرية الهياتم التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بؤرة انتشار فيروس كورونا.

و ذلك عقب ١٤ يوميا من العزل بدأت منذ ٣٠ مارس الماضى حيث أغلقت السلطات المصرية قرية الهياتم بشكل كامل ومنعت الدخول والخروج منها نهائيا.

ومنذ الساعة الثامنة مساء اليوم عادت القرية للحياة الطبيعية بشكل كامل واصبح مسموحا للسكان للتحرك والتنقل بحرية .

وكانت مديرية الصحة بالغربية قد شرعت في إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قرية الهياتم وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط القرية عقب إصابة ١٠حالات من القرية بفيرس كورونا على خلفية إصابة عامل بمحل بيتزا بطنطا بالمرض ونقله لأفراد اسرته والمخالطين له وزميلين له في العمل

جاء ذلك ضمن خطة الوزارة الوقائية لعزل أية مناطق يشتبه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بداخلها مما استدعي فرض العزل للأهالي تحسبًا لوجود أية حالات غير مكتشفة بشكل وقائي حفاظًا على سلامة المواطنين.