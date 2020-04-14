محكمة فرنسية تنتقد إجراءات الوقاية من كورونا في شركة أمازون

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انتقدت إحدى المحاكم الفرنسية شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية بسبب عدم التزامها باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية عمالها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأمرتها بوقف العديد من أنشطتها مؤقتا.

وقال قضاة المحكمة إن فرع شركة أمازون في فرنسا لم يعط الاهتمام الكافي لالتزاماته تجاه سلامة وصحة عماله.

وقالت المحكمة في الدعوى التي أقامتها إحدى النقابات العمالية ضد الشركة الأمريكية إن تقييم أمازون لمخاطر فيروس كوفيد-19 غير مناسب.

كما أمرت المحكمة شركة أمازون بإجراء تقييم للمخاطر في كل مستودعاتها في فرنسا وتطبيق كل إجراءات السلامة والصحة المتفق عليها مع ممثلي العمال.

كما أمرت المحكمة الشركة بوقف كل الأنشطة في المستودعات باستثناء تناول البضائع وتجهيز وإرسال طلبيات الأغذية ومستلزمات النظافة العامة والمستلزمات الطبية.