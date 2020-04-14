قناة المحور تفاوض الإعلامي أسامة كمال للظهور على شاشتها في رمضان

بدأت قناة المحور التفاوض مع الإعلامي أسامة كمال، ليظهر على شاشتها بدءا من رمضان المقبل، على أن يستمر بعد ذلك في تقديم برنامج توك شو إما ٩٠ دقيقة أو ٤٨ ساعة.

وعلمت "الشروق" أن جلسة جمعت بين أسامة كمال، والدكتور حسن راتب، للاتفاق على انضمام أسامة كمال للقناة، ولا يزال الأمر قيد التفاوض حتى الآن.

وكان الإعلامي أسامة كمال قرر العودة لتقديم البرامج، عبر تجربة إعلامية جديدة تحمل اسم "مع أسامة كمال"، يظهر خلالها من بيته، في الثامنة من مساء كل جمعة وسبت أسبوعيا، لمدة ١٥ دقيقة، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

قرار العودة اتخذه أسامة كمال بعد وفاة صديقه رجل الأعمال منصور الجمال، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو ما دفع "كمال" للتفكير في تقديم برنامج قصير تقوم فكرته على توعية المشاهدين، والتحدث معهم عن المخاوف من فيروس "كورونا" في ظل الأزمة العالمية الحالية، ويقوم خلال الفقرات بإجراء لقاءات مع ضيوف من مصر ومن خارجها لتوعية المواطنين وتوضيح الأمر لهم بشكل مبسط.

يذكر أن "مساء dmc" كان آخر تجارب أسامة كمال على الشاشة، قبل أن يغادره في أغسطس ٢٠١٩.