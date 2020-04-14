محمد نجاتي يكشف عن دوره في مسلسل «يا أنا يا جدو»

يشارك الفنان محمد نجاتي في مسلسل "يا أنا يا جدو"، للنجم أحمد بدير، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وكشف نجاتي عن دوره في المسلسل، قائلا إنه يقدم شخصية (مرعى)، وهو من أسرة متوسطة الدخل، وشاب "صايع"، ويقيم في حارة شعبية، ولكن لديه طموح وأمل بأن يصبح شخص مشهور، كما أن لديه شريكة حياة مستقبلية وهي خطيبته، والذي تجسد دورها الفنانة رنا سماحة.

وتدور أحداث مسلسل، حول يوسف والذي يقدمها الفنان طارق صبري، وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في أن يرتبط من قشطة والتي تجسدها (سارة سلامة)، ولكن يحدث العديد من المفاجآت.

الجدير بالذكر أن مسلسل "يا أنا يا جدو" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم هم الفنان أحمد بدير،

محمد نجاتي، سارة سلامة، طارق صبري، مدحت تيخا، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، مايسة الرباط نرمين ماهر وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج عصام طنطاوي ومن سيناريو وحوار فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.