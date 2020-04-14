تايوان تطالب بعض القادمين من الخارج بالذهاب إلى حجر صحي في فنادق مخصصة

طالبت تايوان، اليوم الثلاثاء، الوافدين من الخارج بالبقاء في فنادق مخصصة للحجر الصحي إذا كان هناك أشخاص ضعفاء في منازلهم أو يفتقرون إلى غرفة مفردة بمرحاض خاصة بهم.

واعتبارا من يوم السبت، سيطلب من المسافرين الوافدين الذين زاروا أوروبا والأمريكتين في آخر 14 يوما تقديم معلومات حول مكان الحجر الصحي الخاص بهم.

وإذا كان يوجد في سكن المسافرين القادمين ، أشخاص فوق سن 65 عاما أو أطفال أقل من 6 أعوام، أو مرضى بالسكري أو بأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الرئة، فسيتعين علىى الوافدين الإقامة في فنادق مخصصة للحجر الصحي، وفقًا لمركز القيادة الوبائية المركزي.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية تشين شيه - تشونج، إن الإجراء الجديد يهدف إلى منع انتشار الفيروس داخل الأسرة. وقال في مؤتمر صحفي إن بعض الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا، كانت في أسر لأشخاص عائدين إلى تايوان.

ويواجه الوافدون من الخارج الذين يقدمون معلومات كاذبة عن مكان الحجر الصحي غرامة تصل إلى 150 ألف دولار تايواني (5 آلاف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى ذلك، سيواجه الأشخاص الذين يقيمون في مكان غير مناسب للحجر الصحي غرامة تصل إلى مليون دولار تايواني.

وحتى الآن، سلجت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 8ر23 مليون نسمة 393 إصابة بفيروس كوفيد 19، من بينها 338 حالة وافدة. في غضون ذلك، تم تسجيل 6 حالات وفاة و124 حالة شفاء، وفقا للمركز.