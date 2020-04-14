طور فريق من الشباب الكولومبيون جهاز تنفس صناعي يعمل بلوحة حاسوب "رازبيري باي" بحجم بطاقة الائتمان، والذي يتوافر في الأسواق بسعر 25 دولارًا.

وبحسب قناة "بي بي سي"، نشر مهندس الروبوتات الكولومبي ماركو مسكورو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل كود تشغيل، وتصميم جهاز تنفس صناعي بتطويره منزليًا لعلاج مصابي كورونا، بينما سيخضع الجهاز للتجارب العملية.

ويقول الفريق المطور للجهاز تحت إشراف ماسكورو، إنهم أقدموا على ذلك لتوفير بديل أرخص وأكثر توافرًا لصنع أجهزة التنفس، إذ ينشأ التصميم الجديد على صمامات تتواجد بكثرة في ورش الميكانيكا أو محلات أدوات السباكة.

وتستعد كل من مستشفى جامعة بونتفيكال تشافيريان وجامعة لوس أنديز الكولومبيتين لإخضاع الجهاز للاختبارات اللازمة قبل طرحه للاستخدام العام.

ويقول عمر راميريز، أحد المشرفين على التطوير، إن العالم بسباق مع الوباء وكل يختار مسار سباقه بناء على الخبرة والموارد لديه.

ويستخدم جهاز "رازبيري باي" حول العالم بالأساس لتعلم برمجة الحاسب الآلي، ولكن كثير من علماء الإلكترونيات نجحوا بإدخال ذلك الجهاز الصغير لصناعات وتطويرات قوية بمجال الروبوتات وغيرها.

والمنوط بالرازبيرى في مشروع جهاز التنفس، أن يتحكم بضغط الهواء المضخوخ للرئتين، وكذلك فتح وغلق صمامات الجهاز وتحديد مدى حاجة المريض للأكسجين.

ونشر مسكورو تصوره عن الجهاز والأكواد المستخدمة لتكون متاحة للجميع دون وضع أي رسوم مالية لبيعها.

ويقول مسكورو، إن أفضل ما في الفكرة هي الاعتماد على نظام التشغيل، والأكواد لصنع جهاز تنفس بتكلفة قليلة أكثر من التعويل على تطوير أجزاء صناعية تحتاج الكثير من المال، والمواد غير المتوافرة.

وسيتم تجربة الجهاز لـ5 أيام متواصلة على رئة صناعية، وإذا نجح دون مشاكل فسيتم تجربته على الحيوانات وإذا تخطي الاختبار فسيتم تجربته على البشر خلال مايو القادم، وإذا أثبت فاعلية سيستخدم للعلاج في شهر يونيو.

وتعكس مدة الاختبار القصيرة حاجة الحكومة الكولومبية لوجود مثل ذلك الجهاز مع العلم أنه بموجب القوانين الكولومبية يستغرق اختبار أي أدوية أو أجهزة طبية عام ونصف قبل أن تستخدم لعلاج البشر.

وفي تعليق له يقول الطبيب ألبيرت ريزو، من مجتمع أطباء الرئة الأمريكية، إن الاختراع رائع ولكنه بحاجة لاختبار دقيق قبل تطبيقه على المرضي، مضيفًا أن ذلك يوضح ما سيصبح عليه حال الأجهزة الطبية في المستقبل.