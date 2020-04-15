 روسيا تعتزم إطلاق سلسلة من المختبرات الفضائية إلى القمر للإعداد لمهمة مأهولة - بوابة الشروق
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روسيا تعتزم إطلاق سلسلة من المختبرات الفضائية إلى القمر للإعداد لمهمة مأهولة

موسكو - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:51 م

أفادت وسائل إعلام روسية حكومية، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تخطط لإطلاق سلسلة من المختبرات الفضائية إلى القمر في السنوات القليلة المقبلة للإعداد لإرسال مهمة مأهولة.

وتبذل هذه الجهود، التي تشمل التعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، في الوقت الذي أعربت فيه الولايات المتحدة عن اعتزامها استخراج موارد من القمر.

وكانت تصريحات سابقة لمسؤولين روس، قد أشارت إلى أن روسيا يمكن أن ترسل مهمة مأهولة إلى القمر بعد عام 2030 .

وأفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تخطط لإرسال سفينة الهبوط "لونا -25" العام المقبل لدراسة عملية الهبوط على سطح القمر.

وفي غضون 4 أعوام، تخطط روسيا لإطلاق القمر الاصطناعي "لونا -26" للدوران حول القمر وتصوير سطحه في إطار دراسه مواقع الهبوط المستقبلية المحتملة.

ثم في العام التالي، في عام 2025، تعتزم روسيا إطلاق سفينة هبوط أخرى "لونا 27"، لدراسة التربة القمرية على عمق يصل إلى مترين.


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