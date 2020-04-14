فلسطين ترحب بوصول شحنة مساعدات صينية لمواجهة كورونا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بوصول حزمة المساعدات التي تبرعت بها شركة صينية، وتسلمتها وزارة الصحة بفلسطين لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وثمنت وزارة الخارجية الفلطسينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء- دور الشركة الصينية على هذا التبرع استجابة لمطالبة وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ممثلة بالوزير رياض المالكي، وعبر سفارة فلسطين في بكين، والجهات التي ساعدت في ترجمة هذا الطلب الفلسطيني إلى حقيقة واقعة، وهيئة الشؤون المدنية على مساعدتها في تخليص هذه المساعدة وإيصالها إلى فلسطين.

وأكدت أنها ستستمر في مساعيها لتوفير كامل احتياجات دولة فلسطين من أطقم الفحص الضرورية، مشيرة إلى أن الوزير المالكي مستمر في إرسال الرسائل إلى العديد من نظرائه حول العالم طالبا المساعدة.