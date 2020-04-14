أكبر طائرة شحن في العالم تنقل إمدادات طبية إلى بولندا

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وصلت أكبر طائرة شحن في العالم "أنتونوف أن-225 مريا"، إلى العاصمة البولندية وارسو اليوم الثلاثاء قادمة من الصين، ومحملة بإمدادات طبية لازمة لمكافحة وباء كورونا.

وهبطت الطائرة "أن-225" في مطار "وارسو شوبين"، قبل الساعة العاشرة بقليل (0800 بتوقيت جرينتش).

وقد تحملت شركتان بولنديتان ضخمتان، وهما "لوتوس" للتكرير و"كيه جي إتش إم" لأعمال مناجم النحاس، بتكاليف شحنة الطائرة التي تتضمن 7 ملايين من أقنعة الوجه، ومئات الآلاف من المعاطف الواقية الخاصة بالمختبرات.

وتعد طائرة الشحن الثقيل "أن-225"، أكبر طائرة قيد التشغيل في العالم، حيث يبلغ طولها 84 مترا والمسافة بين جناحيها أكثر من 88 مترا، وتعمل بستة محركات توربينية وقادرة على حمل أكثر من 250 طنا من البضائع.

يذكر أن بولندا أكدت حتى الآن تسجيل 7049 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و251 حالة وفاة.