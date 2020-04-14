 بسبب كورونا.. استمرار برنامج تامر أمين والخدمات الإخبارية في رمضان على النهار - بوابة الشروق
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بسبب كورونا.. استمرار برنامج تامر أمين والخدمات الإخبارية في رمضان على النهار


نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 7:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 7:55 م

قال عمرو الليثي، رئيس شبكة تليفزيون النهار، إنه بجانب عرض الأعمال الدرامية المعلن عنها لقناة النهار في رمضان، يستمر الإعلامي تامر أمين في تقديم برنامجه "آخر النهار"، ويشاركه التقديم داليا أبو عميرة، بحيث يذاع البرنامج يوميا، مقسم من الاثنين إلى الخميس تقديم تامر أمين، بينما من الجمعة إلى الأحد تقديم داليا أبو عميرة.

وأضاف الليثي في تصريحات خاصة "لنشرة أخبار الميديا"، أن استمرار تقديم البرنامج في شهر رمضان، يأتي في إطار الأحداث الراهنة والمستجدات فيما يتعلق بتغطية انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا استمرار الخدمات الإخبارية بالقناة.


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