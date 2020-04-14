قيادي بـ«مستقبل وطن» يشيد بجهود القوات المسلحة في الحد من انتشار كورونا وحماية المواطنين

أشاد سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري، من أعمال تعقيم وتطهير وقائي للمنشآت الحكومية والميادين والجامعات والشوارع الرئيسية والكنائس والمساجد والمستشفيات والمحاكم وغيرهم.

وأكد سوس، في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة دائما الحصن والسند في كل وقت ومتكاتفة مع الشعب في المحن والظروف الصعبة، وتتقدم الصفوف دفاعا عن هذا البلد ومقدراته منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الشعب يقدر جيد ما تقوم به من أجل الحفاظ على أمنه وحماية المواطنين من أي خطر محتمل وسلامة أراضيه.

وشدد سوس، على أهمية دور القوات المسلحة في دعم القطاع المدني بجميع مؤسساته من خلال توفير احتياجات المواطنين من سلع غذائية أو مستلزمات الوقاية مثل الكمامات الطبية والقفازات والبدل الواقية وأدوات التعقيم ومواد التطهير وغيرها من وسائل مواجهة كورونا، وهو ما أسهم بشكل ملموس في تخفيف حدة الأزمة الحالية.

كما أشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بالدور الكبير الذي يقوم به الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبي في الحرب التي تخوضها الدولة ضد فيروس كورونا، موضحا أن الأطقم الطبية هم جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول عن جميع مواطنيها في مواجهة هذا الوباء الذي يصيب العالم كله، ويخوضون معركة وطنية لمنع انتشار الفيروس متحملين مخاطر شديدة للغاية.

وأكد أهمية دعم الأطقم الطبية ماديا ومعنويا خاصة خلال الفترة الحالية، نظرا لتعرضهم لخطر الإصابة والوفاة بالفيروس كما حدث للبعض، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه المخاطر إلا أنهم لم يتقاعسوا عن أداء دورهم وممارسة عملهم، لذلك لابد من دعمهم.

ولفت سوس إلى، أن هذا الدعم يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأطباء وآخرها قراره بزيادة مكافأة الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريًا.