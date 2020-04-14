حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بالسويد تتخطى مستوى الألف شخص

أعلنت هيئة الصحة العامة بالسويد، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت أكثر من ألف حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد -19 التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال أندرس تيجنيل، عالم الأوبئة في هيئة الصحة العامة السويدية وهى إحدى هيئات وزارة الصحة بالبلاد، إن سبب وفاة العديد من الأشخاص في البلاد هو أن فيروس كورونا المستجد أصاب أشخاصا داخل دور رعاية المسنين.

وأضاف تيجنيل: "من الواضح أنها بيئة حساسة تجاه العدوى، وهذا يعني أنه عندما تقع عدوى في هذه الفئة العمرية، فإنه يكون لديك العديد من حالات الوفاة".

وسجلت الهيئة، حتى اليوم الثلاثاء، 11445 حالة إصابة بفيروس كورونا و1033 حالة وفاة بسبب كوفيد- 19.

ولم يتضح سبب انتشار العدوى داخل دور رعاية المسنين، لا سيما في ستوكهولم.