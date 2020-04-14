فيليبس تعتزم تصنيع 15 ألف جهاز تنفس صناعي أسبوعيا في أمريكا

تستعد شركة رويال فيليبس الهولندية لإنتاج 15 ألف جهاز تنفس صناعي جديد سهل الاستخدام أسبوعيًا بحلول نهاية الشهر الجاري، بهدف المساعدة في تخفيف العجز في هذه النوعية من الأجهزة الطبية بالولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لفيليبس اليوم الثلاثاء أنها بدأت الأسبوع الماضي إنتاج الجهاز "ريسبيرونيكس إي 30" في مصنعها الجديد بمدينة نيو كينجستون بولاية بنسلفانيا، بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل استخدامه خلال فترة طوارئ الصحة العامة بسبب "كوفيد-19".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الشركة تعمل مع الجهات المسؤولة لتوزيع الجهاز عالميًا.

وقالت فيليبس إن جهاز "إي 30" هو الأمثل للمرضى الذين يعانون من فيروس كوفيد-19، ويتميز بسهولة تشغيله مما يتيح لمختلف العاملين في مجال الرعاية الصحية باستخدامه.

وتنتج الشركة الهولندية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية في الظروف العادية حوالي 500 جهاز تنفس مخصص للمستشفيات أسبوعيًا، ولا يمكن بسهولة زيادة إنتاج هذه الأجهزة التي تستخدم عادة في وحدات العناية المركزة.