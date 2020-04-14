إصابة أربعة من قوات حماية المنشآت النفطية برصاص داعش غربي كركوك

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الثلاثاء أن أربعة من قوات حماية المنشاءات النفطية بينهم اثنين من الضباط أصيبوا بجروح في هجوم لعناصر تنظيم داعش استهدف موكبهم في أحد المناطق غربي مدينة كركوك/250 كم شمال مدينة بغداد/.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "أن عناصر بتنظيم داعش هاجمت اليوم بإطلاق النار على موكب مدير حركات شرطة حماية منشأت شركة نفط الشمال في ناحية الرياض قرب قرية طار البغل غربي مدينة كركوك مما أدى إلى إصابة العميد مدير حركات شرطة نفط الشمال وضابط برتبه مقدم وعنصرين بشرطة النفط بجروح".

يذكر أن عناصر داعش نشطت خلال الأيام الماضية بشن هجمات متفرقة استهدفت قوات في الجيش والشرطة العراقية رغم العمليات التي تقوم بها القوات العراقية بالتعاون مع التحالف الجولي لاستهداف أوكار التنظيم.