حلّ وباء فيروس كورونا المستجد بظلاله ليضرب البشر في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء فى جميع أنحاء العالم، يتوغل بينهم ويحصد أرواحهم، نتيجة استمراره في التفشي والانتشار، لكن أعلن الباحثون في الجامعات الأمريكية عن بارقة أمل.

وأوضح الباحثون أن الناجين من الفيروس يحملون أجسامًا مضادة "خارقة" يمكنها حمايتهم، أملين أن تتمكن تلك الأجسام في المساعدة لاحتواء الفيروس.

متعافية: أشعر أنني أتمتع بالحصانة

كانت معلمة رياض الأطفال، جوليا ثالر، من بين المجموعة الأولى من المرضى المصابين بفيروس كورونا في نيويورك، والآن وبعد تعافيها تمامًا، تتبرع بدمها على أمل مساعدة الآخرين في مكافحة المرض، من خلال الأجسام المضادة التي اكتسبها جسدها وطورها بعد الإصابة بالفيروس.

وعن إحساسها بأن الأجسام المضادة تحميها من الإصابة بالفيروس مرة أخرى، قالت معلمة رياض الأطفال، القاطنة في مقاطعة ويستتشستر الأمريكية: "أشعر وكأنني في فيلم خيال علمي، أتجول براحتي وكأن معي الحصانة، كأنها بدلة حماية داخل جسدي"، وفقا لما ذكرته لشبكة "سي بي سي" الأمريكية.

بدأت أعراض الفيروس تظهر على تالر في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي بعد ثلاثة أيام من إغلاق مدرستها، فعانت من قشعريرة وصداع وآلام الظهر، وعندما ارتفعت درجة حرارتها فوق الـ 39 درجة مئوية، تسبب الفيروس في إصابتها بالربو، مما أدى إلى نقلها لقسم الطوارئ.

بعد شهر، تعافت تالر من الفيروس، لتتجه إلى التتبرع بالدم بناءً على نصيحة الأطباء الذي قاموا على علاجها، لمساعدة العلماء في تطوير الأجسام المضادة التي يكونها الجسد لمكافحة الفيروس، لكي تساعدهم في إيجاد طريق للتصدي للوباء العالمي، إذ قالت تالر من أمام عيادة التبرع بالدم: "أشعر بالسعادة لأنني أستطيع تقديم شيء إيجابي للمساعدة في هذا الوقت الصعب".

-متعافية: بلازما دمي مثل الذهب السائل

أما ديانا بيرينت البالغة من العمر 45 عاما، والمقيمة في نيويورك، قالت: "قال لي طبيبي إن بلازما دمي مثل الذهب السائل".

أصيبت بيرينت، المصورة والأم لطفلين، بالفيروس، في 13 مارس الماضي، لتقرر عزل نفسها في غرفتها لمدة 18 يومًا، وبعد تعافيها تقول المصورة: "أذهلني أنني إذا كنت محظوظة واستطاعت النجاة من الفيروس، سأخرج بأجسام مضادة تمكني بدرجة من الحصانة".

وتابعت: "إذا استطعنا أن نجتمع معًا، ونتبرع بدمنا، فيمكننا كمجموعة من المتعافين أن نرد الجميل حقًا للمجتمع ونساعد في وقف انتشار هذا الوباء".

لاحقا قررت بيرينت، تحديد موعد دائم للتبرع بالدم مرة واحدة في الأسبوع حتى ينتهي الوباء.

سباق على التجارب السريرية

يهرع الباحثون في معظم البلدان حول العالم لإجراء تجارب لمعرفة كيف يمكن للناجين الذين كونوا هذه الأجسام المضادة، أو ما يسمى بـ"بلازما النقاهة"، مساعدة المرضى المصابين حاليًا بالفيروس للمساهمة في علاجهم وحماية الأشخاص الموجودين على الخطوط الأمامية الذين يعالجون المصابين، كي لا يصابوا بالفيروس.

ففي أمريكا، تجرى بعض التجارب السريرية المعتمدة على الأجسام المضادة في جسد الناجين، إذ تم إعطاء بلازما النقاهة لعدد صغير من المرضى في الولايات المتحدة، على أمل أن يساعدهم في محاربة الفيروس، لكن مازال البحث في مراحله المبكرة.

بلازما النقاهة أمل للنجاة

تعتبر بلازما النقاهة المصل أو الجزء السائل الذي يبقى بعد إزالة خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية والمكونات الخلوية الأخرى من الدم، ويحتوى هذا السائل على الماء والأملاح والأجسام المضادة والبروتينات الأخرى، والذي يمكن استخدامه في علاج المصابين بالفيروس، بل وكوسيلة وقائية للمساعدة في تقوية أجهزة المناعة لدى الأطقم الصحية المعرضة للإصابة.

وقال الدكتور إلداد هود، أخصائي طب نقل الدم بجامعة كولومبيا في نيويورك إن "بلازما النقاهة في دم المتعافين يمكن تقديمها إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية أو الأشخاص الذين يضطروا للاختلاط بالمصابين".

وعن نتائج التجارب قال هود: "لكل شخص أعراض مختلفة، لذا فإن الأشخاص يطورون استجابات أجسام مضادة مختلفة للفيروس، قد تكون بعض الأجسام المضادة مفيدة وبعض الأجسام المضادة ضارة."

وأوضح الباحث أن الخطوة التالية هي تطوير تجربة محكومة تركز على العاملين في الرعاية الصحية المعرضين للفيروس لمعرفة ما إذا كانت البلازما يمكنها أن تساعد في منعهم من الإصابة بالمرض.