وفاة رئيس حزب تركي إثر إصابته بكورونا

لقى زعيم حزب "تركيا المستقلة" حيدر باش، مصرعه، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان باش المقيم في حي ساريتاش، الخاضع للعزل، في مدينة طرابزون قد أدخل مع 8 من أفراد أسرته للمستشفى لتلقي العلاج بعد ثبوت إصابتهم بالعدوى، نقل بعدها باش إلى غرفة العناية المركزة التي بقي فيها أربعة أيام ليفارق الحياة صباح اليوم، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وكان حزب "تركيا المستقلة" قد تأسس في 25 سبتمبر 2001.

والجدير بالذكر أن حيدر باش كان زعيم ما يسمى في تركيا مدرسة "الإجمال" للطريقة القادرية الجيلانية لكنه خطف الأضواء بعلاقاته الغامضة مع رجال الدولة العميقة بحيث تحول مشواره إلى الخط الأتاتوركي (مصطفى كمال أتاتورك) بعدما بدأ السياسة في صفوف حزب السلامة الوطني الإسلامي الذي أسسه وقاده نجم أربكان الراحل، بحسب ما جاء في جريدة "زمان" التركية.

وفي سياق متصل، أقر البرلمان التركي اليوم قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، لكن البعض انتقد القانون لاستثنائه المسجونين بتهم بالإرهاب.

وسيفتح القانون الباب أمام الإفراج المؤقت عن حوالي 45 ألف سجين للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وسيخرج السجناء من السجون تحت إشراف القضاء حتى نهاية مايو ويتيح القانون لوزارة العدل إمكانية مد هذه الفترة ثلاث مرات شهرين في كل مرة كحد أقصى.

وسيتم أيضا إطلاق سراح عدد مماثل بصفة دائمة بموجب مادة أخرى في القانون تهدف إلى تخفيف التكدس في السجون.

ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة.

وأضافت أن الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 61 ألفا و49 إثر تسجيل 4093 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 3 آلاف و957.