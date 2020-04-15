 وزيرة كرواتية: العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لإعادة فتح المدارس رغم كورونا - بوابة الشروق
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وزيرة كرواتية: العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لإعادة فتح المدارس رغم كورونا

بروكسل - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:54 م

قالت وزيرة التعليم الكرواتية بلاجينكا ديفياك، اليوم الثلاثاء، بعد محادثات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لديها خطط محددة لإعادة فتح المدارس خلال الأسابيع المقبلة.

وعمليا، أغلقت جميع دول الاتحاد الأوروبي مدارسها في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لديفياك، بينما انفردت السويد بترك دور رياض الأطفال والمدارس الابتدائية مفتوحة.

وذكرت ديفياك أنه بحلول نهاية أبريل تخطط ست أو 7 دول في الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح مدارسها، وستتبعها سبع أو ثماني دول أخرى في مايو، وكانت ديفياك تترأس المؤتمر المنعقد عبر الفيديو اليوم، حيث تتولى كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.


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