تسجيل 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا في سوريا

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سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 29 إصابة"، مشيرة إلى شفاء خمس حالات إصابة ووفاة حالتين.

وأعلن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 من شهر مايو القادم.

ووافقت أمس الحكومة السورية على استثناء بعض المهن من قرار الحظر الذي فرضته منتصف الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.