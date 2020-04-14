مقتل23 شخصا على الأقل جراء اجتياح الأعاصير والعواصف لجنوب الولايات المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة الليلة الماضية ، مما ألحق أضرارا بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق.

وذكر مسؤولون محليون وتقارير إعلامية أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ميسيسبي وستة آخرون في ولاية ساوث كارولينا وستة أشخاص في ولاية جورجيا.

كما لقي خمسة أشخاص آخرين حتفهم في مقاطعة موراي في شمالي جورجيا ، وتوفي شخص آخر في مقاطعة أوكوني شمالي غرب جورجيا بحسب تقارير إعلامية محلية.

ووقع الدمار أثناء عطلة عيد الفصح فيما تبذل البلاد جهودا مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدت الأعاصير إلى سقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء في مناطق بالولاية . وفي جورجيا اقتلع منزل من أساساته ليسقط على الطريق بحسب مشاهد تم مشاركتها على وسائل الاعلام المحلي.

وأكدت وكالة إدارة الطوارئ حصيلة القتلى مع تعرض 200 منزل تقريبا لأضرار أو دمار ، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72 ألف شخص.

كما لقي خمسة أشخاص آخرين حتفهم في مقاطعة موراي في شمالي جورجيا ، وتوفي شخص آخر في مقاطعة أوكوني شمالي غرب جورجيا بحسب تقارير إعلامية محلية.

ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في ساوث كارولينا - خمسة في مقاطعة هامبتون وشخص واحد بالقرب من بلدة سينيكا.

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية أن هبوب المزيد من العواصف أمر محتمل الحدوث اليوم.