عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني، اليوم الثلاثاء، (محمد.م.ع - 37 سنة)، عامل، بالإعدام شنقًا؛ لإدانته بقتل أبنائه الـ3 والشروع في قتل زوجته (نعمة.ع.ع - 45 سنة).

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ الرمل، حول قتل شخص، أبنائه (3 أطفال)، وأصاب زوجته، ربة منزل، داخل شقتهما الكائنة في شارع الرحمة، بعزبة القلعة، التابعة لمنطقة العوايد، شرق المحافظة، ونقلت جثث الأطفال إلى مشرحة الإسعاف، والزوجة للمستشفى الأميري الجامعي للعلاج.

وكشفت تحريات المباحث عن تكبيل المتهم أبنائه الـ3 وهم (عبدالرحمن.م - 12 سنة)، طالب، و(أمينة.م - 7 سنوات)، تلميذة، و(عادل.م - 5 سنوات)، طفلة، بالحبال وتعد عليهم بالضرب بعصا خشبية، حتى فارقوا الحياة، متأثرين بإصابتهم بتهشم في الجمجمة، وعند تدخل الزوجة، انهال عليها بالضرب، وأصابها بجروح بالرأس وكسر في الجمجمة.

وبتقنين الإجراءات، ضبطت المباحث القسم المتهم، وبتحرير محضر بالواقعة وبمواجهته أقر بارتكاب الحادث؛ لشكه في سلوك زوجته، وأنه كان تحت تأثير تعاطي الأقراص المخدرة، ويمر بحالة نفسية سيئة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعد أخذ رأي المفتي، وذلك بعضوية المستشارين: عماد عبد النبي العيسوي، وأحمد فاروق عبد اللطيف، وأمانة سر، محمود مصطفى.