حزب مستقبل وطن يوفر نقاط طوارئ طبية بنجع حمادي لمواجهة كورونا

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، فعاليات مبادرة " اطمن علي نفسك اطمن علي أسرتك "، من خلال توفير نقاط طوارئ المراقبة الطبية بمركزي قوص ودشنا.

وذكر بيان صادر للحزب، أن نقطتي طوارئ المراقبة الطبية بمركزي قوص ودشنا واصلت عملها لليوم الثاني علي التوالي بالتنسيق مع مديرية الصحة من خلال فحص أهالي القريتين التي ظهرت بها حالات إيجابية مؤخرا لفيروس كورونا باستخدام وحدات القياس الإلكتروني التي قام الحزب بتوفيرها بالمجان بالإضافة إلى كمامات وأدوات تعقيم وفريق من المتطوعين لتطهير تلك المناطق.

وأضاف البيان أنه سيتم إنشاء نقطة مراقبة طوارئ بناحية قرية القصر بمدينة نجع حمادي بعد ظهور حالة إيجابية معمليا لفيروس كورونا المستجد وتزويدها ببدل العزل للأطقم الطبية وأجهزة قياس الحرارة إلكترونيا وتوفير كميات من الكمامات وأدوت التعقيم الشخصية، علاوة على قيام فريق التطهير والتعقيم بتطهير القرية وتعقيمها من خلال كميات كبيرة من المطهرات.

جاءت هذه المبادرة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وبتوجيهات النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف والمنسق العام لمبادرة " اطمن على نفسك اطمن على أسرتك" بقنا أسامة الهواري بنقاط طوارئ المراقبة الطبية بمركزي قوص ودشنا.