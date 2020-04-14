مونتينيجرو وصربيا ومقدونيا الشمالية تحظر قداس عيد الفصح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال فيزيلين فيليوفيتش قائد الشرطة في مونتينيجرو (الجبل الأسود)، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم تطبيق حظر على التجمعات العامة طوال فترة عيد الفصح الأرثوذكسي بسبب وباء كورونا المستجد.

وذكرت إدارة شرطة مونتينيجرو عبر موقع تويتر: "ستحرص الشرطة على ضمان احترام (المواطنين) للإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء فيروس كورونا. وستقام القداسات الدينية دون حضور المصلين".

وأضافت إدارة الشرطة عبر تويتر أنها "ستمنع أي شخص من تعريض الصحة العامة للخطر بالقوة".

وجرى احتجاز رئيس الكنيسة الصربية الأرثوذكسية في مونتينجرو، الأسقف أمفيلوهي، لفترة وجيزة أمس الأول الأحد إلى جانب عدد من القساوسة لخرقه الحظر المفروض على التجمعات العامة.

واتخذت صربيا ومقدونيا الشمالية إجراءات مشابهة لحظر التجماعات العامة خلال فترة عيد الفصح، بسبب وباء كورونا المستجد.