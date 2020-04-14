أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة، فيما تلقت تقارير عن 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها 86 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين حتى نهاية يوم أمس إلى 82 ألفا و428 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات عند 3343 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية الثلاث تم تسجيلها جميعا في مقاطعة (قوانغدونغ) جنوبي الصين، فيما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة مشتبه في إصابتها بالفيروس جميعها وافدة من الخارج بينها حالتان في (شنجهاي) وحالة واحدة في منطقة (منغوليا) الداخلية.

وأضافت اللجنة أن 75 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 77 ألفا و738 شخصا، في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 5 ليصل إلى 116 حالة، مشيرة إلى أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1464 حالة وافدة من الخارج بينها 559 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، فيما لايزال 8612 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين تحت المراقبة الطبية، وتم أمس الإبلاغ عن 54 حالة جديدة بدون أعراض بينها خمس حالات من الخارج.

وتابعت أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1009 حالات مؤكدة بما في ذلك 4 حالات وفاة في منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة، و393 في (تايوان) بما في ذلك 6 حالات وفاة، فيما خرج 397 مريضا في (هونج كونج)، و13 في (ماكاو)، و114 في (تايوان) من المستشفيات بعد شفائهم.

من جانبها، وافقت آلية الوقاية والسيطرة المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) اليوم على بدء التجارب السريرية على لقاحين لكوفيد-19، تم تطويرهما من جانب معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية وشركة سينوفاك للبحث والتطوير المحدودة ومقرها (بكين).

وحذرت نائبة مدير مركز بلدية بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "بانغ شينغ هوه" من أن تواجه العاصمة الصينية مخاطر من حالات وافدة مصابة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من منتصف أبريل إلى نهاية الشهر الجاري؛ بسبب استمرار زيادة عدد حالات الإصابة حول العالم، مضيفة أن (بكين) سجلت 173 حالة وافدة مصابة بالمرض حتى أمس الأول الأحد، فيما لم تشهد إصابات محلية جديدة لمدة 20 يوما متتالية.

وتابعت شينغ أنه حتى الآن، لم تسجل حالات إصابة مؤكدة لدى الأشخاص الذين عادوا إلى بكين من مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة (ووهان) منذ 8 أبريل الجاري عندما تم رفع الإغلاق الذي استمر لمدة 76 يوما، موضحة أنه منذ يوم 8 أبريل، أجريت اختبارات الحمض النووي لـ1037 شخصا قادمين من (ووهان) إلى (بكين) جاءت نتائجهم جميعا سلبية.

وأشارت شينغ إلى أن (بكين) ستتخذ تدابير صارمة ودقيقة وتصنيفية ومنظمة وديناميكية، للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، حيث سيتم إخضاع الأفراد ذوي المخاطر العالية لاختبار الحمض النووي، فضلا عن الحجر الصحي الصارم المنزلي أو الجماعي.