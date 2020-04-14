ساندرز يؤيد ترشيح بايدن لمواجهة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن السيناتور بيرني ساندرز، تأييده رسميا لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بعد أن وحد الحزب الديمقراطي صفوفه في محاولة لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض.

وانضم ساندرز، وهو موال قوي لجناح اليسار، والذي انسحب من سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي تاركا بايدن كأخر مرشح باق وحيد، إلى نائب الرئيس السابق في بث حي على وسائل التواصل الاجتماعي لكي يعلن تأييده.

وناشد ساندرز الشعب تأييد بايدن، وقال مخاطبا بايدن "نحتاج لك في البيت الأبيض"، مضيفا أنه أمر حتمي على الحزب أن يمنع ترامب من الفوز بولاية رئاسية ثانية.

يذكر أن ساندرز تعهد مرارا طوال المنافسة الديمقراطية بتأييد أي مرشح ديمقراطي ضد ترامب، ذلك الجمهوري الذي كثيرا ما كان يشير إليه على أنه "أخطر رئيس في التاريخ الأمريكي".

ويعد هذا التأييد من جانب ساندرز أمرا مهما، لضمان عدم حدوث انقسام شديد بالحزب في ظل تحفظ عناصر من اليسار على ترشيح بايدن.

يشار إلى أن بايدن عضو منذ ردح طويل من الزمن بالحزب الديمقراطي وخدم طيلة عقود كعضو بمجلس الشيوخ وشغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.