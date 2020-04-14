لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن حول التسلح والاستقرار الاستراتيجي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده منفتحة على الحوار مع واشنطن حول الاختراعات والتصاميم الجديدة الواعدة، بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية.

وقال لافروف، خلال لقاء عبر الإنترنت مع وسائل إعلام روسية وأجنبية، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء: "نحن منفتحون للحديث عن التصاميم الواعدة الجديدة، بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية، وهنا أؤكد بشكل خاص على الأخذ بالاعتبار ومراعاة جميع الجوانب دون استثناء وجميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي".

واضاف لافروف:" أنه ينوي إجراء اتصال هاتفي قريبا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن الوزير الأمريكي اتصل به قبل أسبوعين وناقشنا موضوع استئناف المفاوضات بشأن مراقبة التسلح والاستقرار الاستراتيجي بشكل عام.

وتابع: "نحن نرحب بنشاط بهذا الاهتمام من شركائنا الأمريكيين، لأننا نسعى منذ فترة طويلة لتشجيعهم ودفعهم إلى الانخراط بنشاط أكبر في بحث هذه المسائل".