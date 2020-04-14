تعقيم وتطهير منطقة «خلوة الحاجة» في طنطا لمواجهة كورونا

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عقم أهالي قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء شوارع ومنازل منطقة خلوة الحاجة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور حالة إيجابية لأحد أبناء القرية.

من جانبه أكد المستشار أحمد العبد، عمدة القرية، أن فريق من إدارة الترصد والطب الوقائي بمديرية الصحة انتقلوا للقرية صباح اليوم للكشف على المخالطين وعرض الأسئلة الإستقصائيه وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بالمنطقة والمخالطين للحاله و أخذ مسحه من بعض المخالطين.

وعلى صعيد متصل أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت والمباني الحكومية، والشوارع والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أن فرق الطب الوقائي والطب البيطري واصلت أعمال التعقيم والتطهير بالقرى والأحياء والمدن على مستوى المحافظة حرصا على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المجتمع المدني بالمشاركة فى أعمال التطهير والتعقيم بجميع قرى ومراكز المحافظة ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من كورونا.