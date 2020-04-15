العراق: المنافذ الحدودية البرية مع كل من إيران والكويت مغلقة بشكل كامل

أعلن العراق اليوم الثلاثاء، أن المنافذ الحدودية العراقية مع كل من إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري حتى إشعار آخر.

وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، تعليقا على تقرير لوكالة /فارس/الإيرانية من أن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديا لتفشي وباء كورونا "أن منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري حتى إشعار آخر".

وأوضح البيان سيتم العمل باعادة فتح المنافذ الحدودية مع كل من إيران والكويت "وفق المعطيات والمستجدات الصحية ليتسنى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ، وحتى الآن لم يتخذ أي قرار من اللجنة العليا باستئناف العمل بالمنافذ".

وأكد أن قرار إعادة فتح المنافد الحدودية "يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة، ونحن حريصون على سلامة البلاد والمواطن".