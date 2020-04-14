رئيس البنك الزراعي: أكثر من 67 ألف مواطن صرفوا منحة رئيس الجمهورية من فروعنا

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن أكثر من 67 ألف مواطن صرفوا منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة من فروع البنك الزراعي المختلفة خلال يومين.

وأضاف فاروق - في تصريح اليوم الثلاثاء - أنه تم الصرف من فروع البنك الزراعي بسهولة ويسر وتنظيم جيد، وفقًا للاشتراطات التي حددتها الدولة لصرف منحة رئيس الجمهورية.

وتابع أنه في حالة عدم اللحاق بالموعد المحدد للصرف لمن وصلت له الرسالة النصية على الهاتف المحمول بتاريخ الصرف، فإنه سيتم السماح لهم بالحضور للبنك الأسبوع المقبل لصرف المنحة.

كانت وزارة القوى العاملة قد قامت بتقسيم الصرف على 4 أيام اعتبارا من أمس الاثنين حتى بعد غدٍ الخميس، وتم توزيعها على مكاتب البريد في 27 محافظة، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري، بواقع 4 آلاف فرع للبريد، بالإضافة إلى 600 مدرسة، و1100 فرع للبنك، لعدم التزاحم.