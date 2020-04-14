 مسؤولان أمريكيان يلتقيان قائد الجيش الباكستاني بعد محادثات مع طالبان - بوابة الشروق
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مسؤولان أمريكيان يلتقيان قائد الجيش الباكستاني بعد محادثات مع طالبان

زلماي خليل زاد
زلماي خليل زاد
إسلام أباد / كابول - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:31 م

زار المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماى خليل زاد وقائد القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان الجنرال سكوت ميللر، اليوم الثلاثاء، إسلام آباد بعد إجراء محادثات مع قادة طالبان في قطر.

وقالت السفارة الأمريكية في باكستان في بيان، إن زلماي خليل زاد والجنرال سكوت ميللر التقيا مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا لمناقشة جهود واشنطن المستمرة لتحقيق السلام المستدام في أفغانستان.

وأضاف البيان أن "القادة العسكريين الباكستانيين أكدوا مجددا دعمهم للجهود الأمريكية وجددوا التزامهم بالعمل من أجل دفع تسوية سياسية للصراع".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المشاركين كانوا يهدفون "لمناقشة التحديات الحالية في تنفيذ الاتفاق الأمريكي مع طالبان".

وأردف المتحدث السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين أنه تمت مناقشة التأخير في إطلاق سراح السجناء وانتهاكات الاتفاق والحلول الممكنة.

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