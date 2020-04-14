إنشاء 24 وحدة نموذجية لتقديم الخدمات الترفيهية والتجارية في طور سيناء

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تابع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية منها جامعة الملك سالمان، ورصف الطرق بمدن المحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية.

واستعرض المحافظ مخططات مشروع إنشاء ٢٤ وحدة نموذجية، لتقديم الخدمات الترفيهية والتجارية للمواطنين بمدينة طور سيناء، والذي سيساهم في توفير فرص عمل للشباب، بما يتناسب مع تطوير المدينة.

وأكد المحافظ ضرورة مواصلة العمل بتلك المشروعات، وتنفيذ مراحلها طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بين العاملين بمواقع المشروعات.

ووجه محافظ جنوب سيناء، باستمرار الموجه الثانية لأعمال الرش والتعقيم لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير جميع مستلزمات التطهير من الموارد الذاتية للمحافظة.

وعرض المهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، مخطط إنشاء وحدة محلية جديدة بمدينة شرم الشيخ، على المحافظ، وذلك ضمن خطة المحافظة الداعمة للتكنولوجيا والتحول الرقمي.