الحزب الديمقراطي الإيطالي يطالب الحكومة بالحصول على مساعدات من آلية الاستقرار الأوروبية

انشق الحزب الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم بإيطاليا، على موقف رئيس الوزراء جوزيب كونتي، ودعا إلى الحصول على قروض من صندوق آلية الاستقرار الأوروبي.

يذكر أن وزراء مالية دول مجموعة اليورو كانوا قد اتفقوا في الأسبوع الماضي على قيام آلية الاستقرار الأوروبية بتقديم قروض غير مشروطة لتمويل النفقات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمواجهة جائحة فيروس كورونا.

من ناحيته قال نيكولا زينجاريتي زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي "إذا كان هناك احتمال قائم للحصول على مليارات اليورو للقطاع الصحي بدون شروط مع احترام السيادة الإيطالية، اعتقد أنه يجب أن نأخذ هذه الأموال".

ووفقا لاتفاق وزراء مالية اليورو، فإنه يمكن للدول المتضررة بشدة من أزمة كورونا مثل إيطاليا الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبية ما يصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لها.

ويعني هذا أن إيطاليا تستطيع اقتراض ما يصل إلى 35 مليار يورو (38 مليار دولار) من آلية الاستقرار الأوروبية.

ولكن رئيس الوزراء الإيطالي قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده لن تتقدم بطلب للاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبية وأنه مصر على مواصلة المطالبة بإصدار سندات مشتركة لدول اليورو رغم معارضة دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا والنمسا.

ويواجه الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبية معارضة قوية في إيطاليا حيث تعارضه حركة الخمس نجوم الشعبوية وحزب الرابطة اليميني المشاركين في الحكومة الائتلافية.

ويرى معارضو قروض آلية الاستقرار الأوروبية أن تفعيل الالية يمكن أن يضع إيطاليا تحت شروط تقشف على غرار ما حدث مع اليونان أثناء أزمتها المالية قبل سنوات، رغم تخفيف شروط الإقراض حاليا بسبب جائحة كورونا.